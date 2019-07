Más problemas con la ANT

LEA TAMBIÉN

En los últimos días empezaron a asomar en los celulares y ordenadores de los usuarios capitalinos para trámites de cambio de nombre por compra venta de vehículos, matriculación etc., multas extemporáneas de todo tipo que la ANT pretende cobrar a usuarios que no cometieron dicha infracción y cuyos nombres ya no aparecen en las actuales matrículas. El usuario para poder poner el carro que compra a su nombre o matricular, no lo puede hacer mientras no estén pagados todas sus multas y contravenciones. Cómo es que de manera arbitraria y temeraria se pretenda cobrar multas atrasadas que por culpa del sistema o falta de celeridad en el trabajo de envío de las mismas ahora cause semejante problema a la ciudadanía, los estrictos reglamentos que la propia ANT fomenta para llevar en orden este complejo organismo contrasta con lo que está sucediendo. Exigimos una inmediata explicación y rectificación por el bien de la colectividad.