Político que paga para ganar...

Intento una analogía con los sabios escritos de Séneca hace cientos de años que sentenció lo que observamos todos los días, los “políticos” aman y odian el vicio de robar, perjudicar y gobernar, pero también recuerdo al famoso “cuentero de Muisne”, un personaje inteligente por cierto, delincuente contumaz, intentó vender el reloj del Malecón y hacer un trueque de arroz chino con aviones de combate. Cualquier parecido es pura coincidencia con nuestro desordenado y corrupto quehacer político, el pueblo mira impotente y enardecido, nos aprecian como un conjunto de bobos que quieren hacernos tragar ruedas de molino, nadie sabe nada, nadie oyó nada, nadie autorizó nada.

El Contralor como el Presidente Moreno fueron parte del Gobierno de Correa y da la coincidencia que no han sabido ni del mal genio o de los abusos cometidos. El Superintendente de Compañías no participa ni colabora en nada, según mis registros hay más de 150 empresas relacionadas con la corrupción, he sugerido la estrategia de obtener la lista de Odebrecht que es solo un pequeño eslabón. Una Ley de Compañías anclada al siglo XIX y los asambleístas, bien gracias, los de AP recibieron aportes millonarios ilegales para ganar las elecciones y nadie acepta que ha recibido un dólar partido por la mitad. Cuidado que la oposición cansona, igual, de corrupta no se salva. El Ecuador ha sido asaltado desde hace 60 años que nos cayó inesperadamente riqueza del cielo, solo es cuestión de acordarse del “festín del petróleo” de Zabala Galarza.



Aquellos solo quieren cambiar de administradores, ponerle a un cuentero por otro. La cereza del pastel ahora es de otro cuentero, el Bolillo, sacarle a este señor lo programaron dolosamente darle cuatro millones, entonces hará todo lo posible por fracasar. Es digno de destacar un interesante artículo del Padre Parrilla, un ejemplo de aprender, honesto a carta cabal, sincero y generoso, la “mea culpa” de la Iglesia. Digno de leerlo.