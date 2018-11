LEA TAMBIÉN

Háganme ver que estoy equivocado, cuando un político gana, pierde el pueblo, cuando el pueblo se siente engañado, se levanta, cuando protestamos contra la injusticia, nos criminalizan, ¿acaso es un crimen exigir nuestros derechos? Si alguien nos dice que es honesto, veladamente reconoce que es lo contrario, la honestidad no se pregona, se vive, que mis hechos hablen más que mis dichos.

Háganme ver que estoy equivocado, cuando la conveniencia está por encima de la convicción, no eres apto para gobernar, eres del montón, lo que marca la diferencia en un estadista, es su capacidad para lograr acuerdos, sin prebendas, sin claudicar lo que cree, ¿adónde se fueron los patriotas? Son una especie en extinción, un bicho raro, algunos se corrompieron, el sistema les absorbió, les dominó.



Háganme ver que estoy equivocado, que mis opiniones están fuera de foco, si no es así, dame un ‘like’, y escribe tu criterio para ampliar el mío, hay una crisis en la sociedad, no se practican los preceptos morales, yo contribuyo haciéndoles tomar conciencia, si alguien rectifica, vale la pena escribir, yo no escribo para vivir, yo vivo para escribir.