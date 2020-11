El Ecuador, vive una ausencia de programas que solventen la situación dura, social y económicamente. Socialmente el país soporta la cara de la pobreza, de la falta de recursos en cada hogar, un crecimiento del desempleo, factores que hacen que la delincuencia aumente, basta ver las estadísticas.

Para las autoridades la culpa es de la pandemia, se observa en todo el país la informalidad, lo que demuestra la falta de políticas gubernamentales para crear fuentes de empleo; gente, a todo nivel despedida de sus trabajos, deben dedicarse a actividades informales, no porque desea sino porque el hambre y las necesidades no esperan, un gobierno incapaz de dar solución a este grave problema, una corrupción a la orden del día, a todo nivel, un país a la deriva, un país sin rumbo, cuya población hace lo posible por salir adelante, en fin no existe solución. Candidatos, que ni se atreven a hablar sobre políticas económicas que aplicaran para solucionar estos problemas, aquí funciona perfecto la demagogia, en fin, no vemos el liderazgo de los gobernantes, esperando que pase el tiempo y que otros vengan a solucionarlo. Pobre mi país.