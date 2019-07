Más sobre las placas

LEA TAMBIÉN

En relación con la carta del Sr. Carlos Proaño publicada el julio 19, 2019, donde comenta sobre el interminable tema de la falta de placas para autos, quisiera añadir algunos puntos.

El Ecuador debe ser tal vez el único país en el mundo donde se permite que los autos circulen sin placa.



Para los extranjeros que nos visitan, eso es incompresible, y con razón.

¿Qué sucede cuando el conductor hace una infracción o causa un accidente y huye?



En la revisión retiran las placas que no están 100%, y en su lugar dan unos papeles con la matrícula impresa en caracteres demasiado pequeños, que supone deben colocarse en el parabrisas y en la ventana trasera. El colocarla en el parabrisas constituye ya un peligro porque quita la visibilidad, y en la ventana trasera, muchos la tienen inclinada que no permite que se vea el número, más aun cuando el vidrio es obscuro. Tanto los que no llevan placa, como los que llevan las de papel, tienen patente de corso para hacer cualquier infracción sin ser sancionados. Eso es discriminatorio, porque los que portamos las placas con el número que corresponde a la matrícula, somos a los que nos llegan multas por haber excedido la velocidad.



Además, no se controla principalmente a las camionetas que tienen guardachoques posteriores que tapan la placa, o ahora los miles de vehículos que llevan porta bicicletas que cubre parcialmente la matrícula. En los países de mayor desarrollo, un auto no puede pisar la calzada sin la identificación perfectamente visible, y es así que si lleva remolque, o tiene un porta bicicleta que interfiere con ella, debe colocar una adicional en parte visible.



En nuestro medio se da mucha importancia a la forma, y no al principio que todo carro debe tener una identificación clara y visible, y en muchos países se permite las placas de distintas dimensiones y hasta forma, que se acoplan al área destinada para ellas.



Aquí, con la crónica falta del material para fabricarlas, se debería autorizar para que los automovilistas las manden a hacer en cualquier material durable, con caracteres perfectamente visibles y que por supuesto vayan de acuerdo al registro, sea en lámina metálica, o en plástico o acrílico como son las inglesas.