No les permiten jubilarse 

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Si fuesen uno o dos casos de quienes no se pueden jubilar, no habría ningún problema. Pero son ciento de personas, algunas con enfermedades catastróficas que ya cumplieron con todos los requisitos, que manda la ley del seguro social, para acogerse a la justa jubilación y no pueden, les tienen esperando a algunas personas, más de un año, obligadas a seguir trabajando, puesto que no les dan la desvinculación, tiene que llegar un documento del ministerio del trabajo y del ministerio de Finanzas autorizando la jubilación y por lo tanto la desvinculación. Me pregunto,cuál de estos ministerios, va a devolver, los días que les han obligado a trabajar a estos trabajadores ancianos, pues la mayoría ya sobrepasó los 30 años de trabajo.

Por favor dejen a un lado los escándalos de corrupción, que aparecen todos los días y preocúpense de este grupo importante de ancianos que lo único que quieren es jubilarse, con el suficiente ánimo y fuerzas de disfrutar los años que le quedan. Pero insisto, los trámites burocráticos tienen frenado la jubilación de cientos de trabajadores públicos.



Señor Presidente Moreno, usted que tanto dice preocuparse de los ancianos, averigüe a sus subalternos, esta verdad lacerante, que están viviendo estos seres humanos que dieron sus mejores años trabajando para el progreso del país.