Se anuncia, con gran despliegue mediático, que se inician negociaciones con la empresa Odebrecht para que reconozca reparaciones económicas en favor del Estado ecuatoriano, como consecuencia de sus contrataciones corruptas. Lo que llama la atención es que se inicien apresuradas negociaciones, cuando el Estado no cuenta con elementos probatorios, lo más exactos posibles, sobre el perjuicio causado al Ecuador. Creo que ni los negociantes conocen cual es el perjuicio causado por Odebrecht, lo cual puede llevar a una negociación falsa que cause más perjuicio al país. El verdadero perjuicio de Odebrecht no está en las coimas, está en los sobreprecios de los contratos que consiguieron a base de sobornos. El gran negocio de la brasileña era dar 100 de coima y obtener 1000 de sobreprecio, práctica que no solo es de esta empresa, sino de muchas que contratan con el Estado.

Lo increíble es que a la fecha no conocemos los montos exactos o aproximados de los sobreprecios pagados a Odebrecht, grave omisión imputable a la Contraloría General del Estado, que ya debió haber expedido glosas por los sobreprecios pagados, sin embargo no lo ha hecho, seguramente siguiendo la línea del ex Contralor Pólit. Esto es lo grave, porque cualquier negociación soberana con Odebrecht debe girar en torno a los sobreprecios que obtuvo corruptamente y que perjudicaron en centenas o miles de millones al Estado ecuatoriano. Si no se reclama este resarcimiento, cualquier falsa reparación significará que hay una corrupta protección a Odebrecht.