Somos patéticos

La naturaleza humana es incomprensible, no valora lo que tiene sino cuando lo pierde. El hombre añora la salud y quisiera cambiar de hábitos cuando un cáncer lo carcome, ansía la presencia de los padres cuando los pierde, quisiera compartir más con los hijos cuando se han ido, se desespera por trabajar cuando logró que lo despidan. Lo propio pasa con el IESS cuando estamos sanos, no hemos requerido de asistencia médica y recibimos un sueldo, nos quejamos de lo que cada mes pagamos por los beneficios que no hemos utilizado, “plata botada” suele decirse. Sin embargo, la vida sigue su curso y cuando lo requiramos, a lo mejor ya no está, pero lo más triste es que no hacemos nada para defenderlo.

La esperada fuga del más querido hizo pensar que Moreno daría un giro de 180 grados en la conducción del país, pero con el cuento del diálogo siguen las prácticas mañosas que no solo que no han recuperado un solo dólar de lo robado, sino que funcionarios de la década pérdida han sido premiados y becados en cargos de alta responsabilidad. Como borregos vamos al matadero con una pasmosa indiferencia. Pero resulta patético que en Carondelet se piense ya en la reelección, con lo que reviviremos dos años de campaña, el regalo de cheques y de obras no programadas, en un país sin recursos que requiere con urgencia sacrificios. Las arcas fiscales vaciadas y los elefantes blancos desmoronados no nos han dejado la más mínima enseñanza de previsión y coherencia.