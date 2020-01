Paremos la invasión

LEA TAMBIÉN

Una vez más escribo una carta a Diario EL COMERCIO, ya que para ser escuchado no tengo otra alternativa; de hecho, en este espacio el 14 de febrero del 2012, hice referencia a lo que estaba y sigue sucediendo en nuestra Amazonía; han pasado varios años y el 21 de mayo del 2018 se publicó en el Registro Oficial, La Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, conforme lo dispone el Art. 250 de la Constitución de la República, que fue tramitada en la Asamblea; sin embargo, dicho cuerpo legal tiene varios vacíos, y, uno que está afectando directamente a la conservación amazónica, es la invasión que estamos sufriendo pretexto de obtener beneficios que esta ley nos ofrece; usted puede convertirse uno de los nuestros con sólo haber sufragado en tres elecciones en nuestra jurisdicción, esto hace muy simple el requerimiento para obtener la residencia amazónica, tanto así que un número muy significativo de ciudadanos de otros lares se están cambiando de residencia electoral o alterando documentos del CNE para convertirse rápidamente en ciudadanos nuestros, esto se da, porque los legisladores no interpretaron con claridad la Carta Magna, cuyo objetivo primordial es la conservación de esta región, que forma parte de un ecosistema necesario para el equilibrio ambiental del planeta. Entonces, no queda más que alertar lo que está sucediendo y sugerir a los asambleístas que se reforme mencionado requisito, para no permitir una avalancha humana que terminen por destruir nuestra ya muy frágil región, créanme, nuestros descendientes lo agradecerán.