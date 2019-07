País de ripley

LEA TAMBIÉN

Algunos hechos en nuestro País realmente resultan inentendibles. Ejemplos:

En un tramo de la panamericana que hoy se la identifica como ruta 35 y que atraviesa, entre otros sectores la provincia del Carchi, se han retirado “con el apoyo de las autoridades locales”, los equipos que controlaban la velocidad de los automotores porque al no permitir la libre circulación, sobre todo de los buses, se estaba afectando sus derechos, olvidando que esa es una de las vías que más accidentes registra.

Se acaba de derogar el llamado “impuesto verde” porque, supuestamente, sus tarifas eran excesivas y no había cumplido el propósito para el cual se lo creó, pues en criterio de algunos asambleístas no se lo depositaba en una cuenta independiente, sin saber que los ingresos contables de ese tipo desaparecieron por recomendación de los organismos internacionales, por cuya razón todos los recursos son depositados en la Cuenta Única del Tesoro Nacional.



El hecho más sorprendente es la agresión de los presos a los miembros de la Policía Nacional cuando pretendieron hacer una requisa de armas en la cárcel para que, simplemente, no se maten entre los detenidos, resultado de lo cual quedaron heridos varios policías y no pudieron cumplir con su cometido.