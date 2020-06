El orgullo frustrado

LEA TAMBIÉN

Tengo ganas de mirar a mi país y sentir orgullo de ser ecuatoriano. De sentirme limpio cuando se habla de nuestros políticos. De tener optimismo por nuestro futuro y caminar sonriendo a los compatriotas que encuentro por la calle con esa camaradería de quienes viajan en el mismo barco.

Cuánto me gustaría creer que nos hemos realizado porque miro que mi país es progresista y su gente piensa en él como en una sociedad común. Que sus instituciones funcionan para brindar los servicios que sus ciudadanos requieren. Que el poder político no es una fuente de enriquecimiento ilícito sino una guía confiable en busca de un mejor porvenir. Que la demagogia es cosa del pasado y podemos creer y confiar en la palabra oficial.



Lo que provoca náusea de esta avalancha de casos de corrupción que se van descubriendo día a día, es la incoherencia devastadora entre los supuestos principios ideológicos y el accionar real de quienes se presentan como grandes conductores de los destinos de la patria. Los casos de sobreprecios tiene una tal simultaneidad que más parece tratarse de una orquesta sinfónica que, al unísono.



Es irrelevante que los acusados aduzcan desconocer lo que han hecho sus subalternos y se laven cobardemente las manos. Por favor no insulten a nuestra inteligencia.