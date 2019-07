LEA TAMBIÉN

Al ritmo que van cometiéndose los delitos, nuestro país va transformándose en tierra de nadie, igual que la minería ilegal, que está azotando los valores morales que caracterizaban al Ecuador. El caso reciente de Buenos Aires, en Imbabura, es un buen ejemplo de cuanto han crecido la inmoralidad, la ilegalidad y la corrupción en el país.

Es verdad que la minería ilegal ha venido desarrollándose a través del tiempo, digamos, desde las épocas en que se explotaba en Macuchi, Portovelo, Nambija, etc. Pero, el verdadero peligro y daño ocasionado a nuestra sociedad está provisto por el lavado de dinero producto del narco-tráfico, de la narco-guerrilla, como está siendo denunciado especialmente en el caso Buenos Aires. Ahora bien, tratemos de esbozar un procedimiento a seguir para combatirlo.



Creo que debemos partir reconociendo lo injusto que ha sido el reparto del fruto producido por los materiales extraídos de nuestra tierra. Volviendo atrás, no creo que se usó una planificación para el desarrollo de los lugares donde se explotó el oro, ni tampoco en los sectores donde se perforó y se comercializa el petróleo, como ser: el Oriente y Esmeraldas. En honor a la verdad no existió un plan de desarrollo de esas áreas en base al rendimiento de estos minerales.



Lo primero que hay que hacer es elaborar un plan que parta desde las bases para reforzar los valores morales, para impedir que delincuentes se apoderen del área. Luego vendría la preparación técnica de los habitantes de la zona, para lo cual habría que construir escuelas técnicas en el área para así contar con personas preparadas, capaces de explotar la minería eficientemente sin el uso descontrolado del mercurio, cianuro y otros productos venenosos que matan al ser humano y corrompen la tierra y los ríos del área y a sus afluentes a nivel nacional.