El 21 de febrero, el Lcdo. Simón Espinoza Cordero, en su artículo “Temores” sigue con la malsana intención dolosa de afrentarme y denostarme.

Don Simón, que culpa tengo yo que el pueblo no le cree a periodistas como usted, que mienten el 7 de febrero, el ecuatoriano en más del 75% demostró que es progresista, que no acepta a este desgobierno que ha estado aupado con, pseudos periodistas, sicarios judiciales, banqueros y oligarcas que han sido rechazados, ‘por el Juez Supremo, “El pueblo ecuatoriano” en las urnas.



En mi gobierno de 10 años, la década ganada, en la cual se cumplieron las ilusiones, esperanzas y sueños de los ecuatorianos en educación, salud, vivienda, vialidad, respeto a sus derechos laborales, etc., que en estos 4 años de un desgobierno asociado con cierta prensa, oligarcas y banqueros corruptos, lo han destrozado y no les han importado los miles de muertos que la pandemia ha traído, las decenas de muertos que en las cárceles del país se están dando, porque solo tienen un interés, en repartirse las cuotas de poder para seguir robando y saqueando en hospitales, cárceles, etc, hasta el rancho (comida de los presos) se lo están llevando.



El ecuatoriano quiere y aspira Don Simón, que el Ecuador vuelva a ser el de mi presidencia, la década ganada y honesta, en el cual miles de jóvenes ecuatorianos, fueron a estudiar al exterior Maestrías, PhD., etc., un país, de oportunidades de sueños realizados, y en este desgobierno de 4 años, que usted aplaude y solapa, ha sido una masacre contra el pueblo.



El progresismo saco más del 75%, pero no faltan los Judas y traidores afines a la derecha retrógrada y cogobernante, que se están vendiendo por dinero, prebendas; y, ahí el pueblo ecuatoriano se dará cuenta que estos son unos mercenarios y corruptos de la política y los rechazaran en las próximas elecciones.



La Interpol, y los países de Europa, le han dicho a la justicia ecuatoriana, que es corrupta, politizada, parcializada, y que no merece crédito, ni se puede creer en ella, porque se ha evidenciado los males que aquejan; y, que el sicariato judicial se paga con designaciones, favores y con nombramientos.



Pobre Don Simón, se va quedar frustrado como director de campaña, no obstante, todas sus fórmulas matemáticas y la alquimia que usted pretende hacer; jamás va torcer la voluntad del pueblo ecuatoriano que quiere que regresen los 10 años de Gobierno de Correa, impoluto, honesto, decente y al servicio de los pobres de la patria, están convencidos que trabajaran para beneficiar a los pobres del país.



Tiene razón la derecha retrógrada, justicia politizada, banqueros y oligarcas corruptos, en tener miedo, a la decisión del pueblo ecuatoriano, porque este se ha decidido el 11 de abril, por el progresismo.