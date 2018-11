Algo pasa en serio ¡SOS! …..

LEA TAMBIÉN

Nuestro pasatiempo favorito, la política, un vacío inmenso de liderazgos, el Presidente Moreno contando margaritas hasta que se acabe su gobierno y sus colaboradores acolitando, apagando incendios, hastiados de nuevos operativos, calentitos, grilletes, drogas en la milicia, peculados y aburridos los ecuatorianos de tanto “denunciólogo”, las cárceles con los mismos de siempre y algunito por ahí, protestando y en huelga de hambre, devolver el dinero, ni soñar. No hay voluntad política del Gobierno empeñado en salir de la ciénaga que nos puede hundir en esa maldición del subdesarrollo y enfrentar el fantasma de la pérdida veloz de valores, cambiar la matriz productiva o aplicar una “cirugía mayor” solo es un “decir” o un “idiomatic expression”, la Asamblea investigando los “chanchullos”, el pueblo angustiado, si algo le pasa al Presidente ya nos imaginamos lo que nos viene, rotación de los mismos personajes, las mismas caras, el Dr. Borja dedicado a comentar la “astrofísica”, agresiones verbales, las universidades no son centros de investigación, sindicalismo con los mismos personajes de hace treinta años.

Lo más grave y preocupante es no saber dónde se refundió la juventud rebelde, un país sin rebeldía, no tiene futuro. Da pena lo que digo, yo soy de la tercera edad y sigo luchando desde mi trinchera motivando para que alguien reaccione de este letargo, la juventud está convenciéndose que solo caminado por el camino distorsionado pueden salir adelante, la escuela de los políticos.



Preocupa la falta de planificación, la creación de ideas, nadie conoce las estadísticas del IEPI, el periodismo dedicado a las dos únicas actividades que están seguros que existe en el Ecuador, política, farándula y futbol.



El turismo como recurso renovable es el futuro del país, los emprendedores desprotegidos, el Alcalde Rodas y sus inoperantes concejales y las minorías están siendo protagonistas. Hay que recordar, no tenemos cultura del reclamo peor la reivindicación de nuestros derechos, en el país de los ciegos “el tuerto es el rey” o la frase célebre de Platón¨, “uno de los castigos por rehusarte a participar en política, es que terminarás siendo gobernado por hombres inferiores a ti”.