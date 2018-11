Una posible libertad

LEA TAMBIÉN

Los ecuatorianos hemos tenido el privilegio de vivir en un país seguro sin miedo a que al salir a la calle tengamos que pagar un monto, por un grupo de muchachos que cuiden de nosotros. Sí, me refiero a la lamentable situación que viven países de Centro América, en donde existe un pago por cada movimiento que se realiza.

Cientos de migrantes de países centroamericanos han optado por huir sin límites de aquellos lugares peligrosos, al punto que, si no se paga la cuota acordada por cuidarlos, les dan un máximo de tres días y si este no es cancelado cumplen sus amenazas.



En los últimos días se ha escuchado de una caravana de migrantes que van en busca de una mejor vida. Estoy consciente de que la decisión que han tomado de ir en caminata no ha sido la indicada, pero es tal la desesperación, que optan por cualquier medida con tal de sentir paz y libertad.



Considero que las autoridades deberían hacerse presentes ya que no puede ser posible que estos grupos sigan haciendo de las suyas. Es un derecho a la vida el poder expresarse y en pleno sigo XXI debería existir una solución ante esto. Hay que ponerse en los zapatos de estas personas que luchan por sobrevivir en un país que no es el suyo y entender lo difícil que es estar en un lugar en donde no los aceptan solo por ser migrantes.