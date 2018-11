¿Por qué se fue el Fiscal?

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Cuando asumió el cargo vimos a un hombre respetable, calmado y dispuesto a cumplir con su deber. Según las noticias, le arrebataron una fiscalía ganada por méritos pero vital para Correa a que nadie acuse ni frustre su programa totalitario. El soportó la infamia y siguió viviendo hasta que llego Trujillo e hizo justicia, animándole a irrumpir en la escena con ‘chalaca’. Hasta allí llego su carrera precipitada y peligrosa, luego se fue opacando hasta que extrañó a la familia y decidió vivir en paz como todos anhelamos.

El fiscal no cuantifico un terreno minado por millones de dólares, no meditó que ‘solo’ por 45 millones que costaron los helicópteros Dhruv le mataron a Gabela y lo que pasaría si decidía entrarle a la repotenciación de la Refinería de Esmeraldas y la Del Pacífico donde los robos superan los 4 mil millones. Hay que imaginar las presiones y amenazas de los ‘perjudicados’ por su novelero anhelo de justicia. Su pacífico talante, el boicot a su gestión por sus fiscalitos correistas y el perjuicio mayúsculo con la chatarra Coca-Codo Sinclair detonaron su paciencia. El nuevo Fiscal deberá ser un guerrero dispuesto a ‘morir’ o no tendrá para qué presentar su carpeta.