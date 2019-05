Sobre una descalificación

LEA TAMBIÉN

Luego de la elección del Superintendente de Compañías, agradeciendo al Presidente por haberme pedido presidir la terna, deseo informar las “razones” por las que fui “descalificada”, aclarando que no ejercí las acciones pertinentes para no crear un escándalo.

En la noche del 25 de enero, me llamó un miembro de la Comisión del Cpccs-t, y me dijo que no calificaba porque no tenía experiencia en Derecho Societario. Dije que había acreditado haber sido Notaria por 30 años, publicado algunas obras y dado seminarios relativos al mismo. Entonces, me pidieron justificar el cese de funciones como Notaria tantas veces cuantas fui reelegida, hasta el lunes siguiente. Así lo hice, habiéndoseme dicho que todo estaba completo. El miércoles, sin aviso, fui “descalificada” por no haber enviado la escritura por la cual juraba no estar incursa en prohibiciones para ejercer el cargo, en vez del formato bajado de la web, según las instrucciones que seguí. Mandé el jueves la escritura y nunca tuve respuesta.