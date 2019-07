Las noticias tal como son

LEA TAMBIÉN

El movimiento pro familia cree firmemente en el modelo de familia original (hombre, mujer). Por lo que marchamos para exigir nulidad de la sentencia 11-18 CN/19 de la Corte Constitucional, destitución de los 5 jueces que violaron los derechos de la familia y respeto a la constitución y a la familia.

Para nosotros, la familia es el pilar fundamental de la sociedad, por eso luchamos porque las familias y nuevas generaciones (hijos/nietos) no se vean destruidas por la ideología que se impone.



El sábado 29 de junio del 2019 se realizaron dos marchas en Quito. Una a favor del “matrimonio igualitario” y la otra a favor del modelo de familia original. Fue evidente la abrumadora participación de ambos movimientos. Miles de personas, incluida mi familia y yo, participamos en la marcha Pro familia.



Sin embargo, la nota publicada el 30 de junio no refleja lo que ocurrió. La foto que escogieron publicar en la página 7 fue una foto cerrada. Es decir, la imagen de la marcha Pro familia mostraba a cuatro mujeres, sin contexto de nada que bien podría ser la foto de cuatro vecinas pidiendo mejoras en su calle. La foto que decidieron publicar no muestra la movilización que hubo ese día. No muestra un solo cartel, no habla ni el lugar ni la magnitud. En resumen: la foto muestra cuatro mujeres gritando, vestidas de blanco. En cambio, la foto de la marcha Glbti es una toma general, que refleja carteles, dando una idea al lector de cohesión social. Como lectora de este prestigioso Diario me siento muy incómoda por la forma en cómo se maneja este tipo de temas. Sobre todo, porque en esa misma edición, en la misma página publicaron un reportaje, cuyo titular decía: “Los trans aún buscan respeto a su identidad”.