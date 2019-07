El matrimonio entre personas del mismo sexo

LEA TAMBIÉN

Luego del fallo de la Corte Constitucional que aprueba el matrimonio entre parejas del mismo sexo, ha causado controversia a favor y en contra, ya luego pedirán que les permitan adoptar niños. Al respecto me permito hacer conocer lo que dice un juez de Kentucky en EE.UU. quien niega la adopción de niños a dichas parejas y manifiestan que no existe el derecho a adoptar, existe el derecho a ser adoptado “el niño tiene el derecho superior de recuperar lo que ha perdido en lo natural, un padre y una madre”. El niño no es un producto para satisfacer un anhelo emocional, ideológico, el niño es el fin supremo de la sociedad, de la familia. Así que cabe reflexionar. Imaginémonos el trauma que causarían al niño o niña si esto sucediera en nuestro país él se preguntaría: ¿Cuál es mi papá y cuál es mi mamá?