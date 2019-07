El maestro y la juventud

LEA TAMBIÉN

El maestro no solo tiene que dar los instrumentos de la ciencia y del saber, más que todo debe dar su corazón, su amor, y sobre todo su ejemplo para que el joven estudiante se mire en su maestro, para que el maestro pueda dirigir la vida del estudiante que está formando, con su ejemplo de moral, de integridad y de honor.

Para ello no necesita ser un PhD. Un sabio, un erudito, no podrá ser verdadero maestro sino es capaz de sembrar en el alma de los estudiantes, el honor la dignidad, la integridad espiritual, principios que enaltecen al hombre. Todas las riquezas, las dignidades, los nombramientos, los honores, no valen cuando no se posee el único tesoro que importa: Ser leal a ciertos principios, el honor, la libertad, la dignidad humana y la lealtad.



Toda simiente de bondad o de saber que se siembra en la tierra limpia y fecunda de la juventud, y da el ciento por uno; y por eso la labor del maestro es alta y excelsa labor.



Por su parte la juventud debe mantener la lucha por esos principios, hay que estar en forma; hay que pensar que vale ser ecuatoriano de un país libre y democrático.



Con los jóvenes tiene que hacerse la verdadera transformación del país. Ellos son la única esperanza de la patria. Esta patria que fue cuna de rebeldes, creadores y libres.



La juventud debe elevar por delante esa bandera y esa antorcha, marchando y señalando el camino al pueblo ecuatoriano.



La juventud representa a la patria y no puede traicionarle. Una juventud conforme, una juventud sumisa, una juventud obediente y no deliberante no es juventud.