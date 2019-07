Justicia con mano propia

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Los ecuatorianos no solo estamos orgullosos de los otavaleños por su habilidad como comerciantes ,por lo que se distinguen en todo el mundo, sino que, para ejemplo de todos, al visitar su ciudad, no se aprecia policías, especialmente los días de feria, quizás se encuentran por ahí, pero no se ven. Sin embargo, el turista, puede transitar con libertad, visitar la feria y sus restaurantes, con tranquilidad. La diferencia está en que si algo atenta contra esta armonía, sea robo o cualquier otro acto vandálico, todos juntos actúan, defendiendo lo de todos como propio, al final, todos son la comunidad. Muy semejante a lo efectivo que resulta en un hospital psiquiátrico, en donde todo empleado, médico, enfermero, etc. tiene la obligación de rodear al paciente que muestra agresividad, quien, al verse así su comportamiento agresivo decrece, tranquilizándose, caso contrario, todos lo sujetan, evitando hacerle daño, pero dominando la situación, de ser necesario sedándolo, llevándolo a un encierro adecuado donde no pueda el paciente hacer daño a sí mismo ni a otros. En nuestro caso, el enfermo es nuestro país, sus habitantes no se los permite defenderse, las autoridades dejan entrar a todos sin importar su pasado delictivo, sin importar que hoy se agreda, no solo al ciudadano común sino a los agentes del orden, y qué se está haciendo, la respuesta es nada.

Bienvenidos todos, bienvenido el abuso, no expulsamos a nadie de una tierra donde vivíamos con tranquilidad. Quienes hacen, quienes firman nuestras leyes, favor reformarlas, permitan defendernos, no solo a nosotros mismos, defender lo nuestro, y al defender lo mío como lo tuyo, defender nuestro país. ¡Hasta cuando!