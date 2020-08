¡Por fin me jubilé!

LEA TAMBIÉN

Es la expresión de mi esposa cuando luego de aportar por más de treinta años y al último hacer aportaciones voluntarias para completar los requisitos y tener una jubilación media digna como ya cumplió los 60 años, dijimos por fin vamos a tener una renta mensual.

Presentamos la solicitud en mayo la misma que fue aceptada literalmente dicen: La solicitud de jubilación ha sido generada correctamente y aprobada.

Anterior a esto ya le habían pagado la Cesantía, nos pidieron que esperáramos para el primer desembolso en 30 días para el 20 de junio… no llegó nada, escribimos un correo, nos indican que como estaban colapsados y que por el tema de la pandemia esperáramos 30 días más… 20 de julio, igual, no llega nada, volvemos a escribir al correo de la página del IESS ¿qué sucede con los pagos y recibimos una notificación que está en “Suspenso”?



Esto indica a las claras que ya están dejando de pagar las jubilaciones a pensionistas que por toda su vida hemos venido aportando religiosamente, tratando de no quedar ni un solo mes mal para que le digan luego de más de treinta años su estado está en “Suspenso”.