Hace más de veinticuatro años el Ecuador entró en un proceso de inestabilidad política que gracias a Dios acaba de terminar. En ese tiempo los ecuatorianos, sumidos en la desesperanza, no encontrábamos salida a una serie de eventos que lo único que generaron fue división, envidia y odio; y que terminaron resquebrajando a todos los sectores sociales.

Hoy podemos decir que ha triunfado la democracia, porque justamente eso es lo que democracia significa, tener la opción de elegir a quien queremos que tome las riendas de nuestro país, y no entregar el poder a quienes quieren eternizarse en él. Estoy seguro que no va a ser un proceso fácil para el nuevo mandatario, porque no se puede reconstruir un país en un período relativamente corto de tiempo.



Por esta razón pido a todos los ecuatorianos que tengamos mesura y objetividad, y también paciencia porque el proceso de cambio va a ser largo.



Pero también quiero agradecer a todo el país por haber acudido a las urnas de forma responsable, unidos como nación y con un objetivo claro, que retorne la paz y la tranquilidad a nuestras vidas. ¡Gracias Ecuador!