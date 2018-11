¿Un futuro incierto?

LEA TAMBIÉN

La última década, la “ganada”, según la revolución ciudadana, trajo a la luz revelaciones que nos dejaron con una mezcla de rabia, impotencia, frustración y vergüenza ajena, como consecuencia de una corrupción que traspasó todo límite de imaginación y tolerancia.

A más de los hechos bochornosos, suscitados en este tiempo y suficientemente conocidos, cuyo principal responsable y prófugo de la justicia, continúa sin recibir el castigo que se merece y tal parece que quedará en la impunidad, se suma la destitución de dos asambleístas, por actos reñidos a sus propias funciones. Pero, ¡oh feliz coincidencia, las dos pertenecen a la bancada correísta! A estos revolucionarios-socialistas no les duele ni les importa la patria. La situación económica es crítica. El endeudamiento agresivo no cesa, los créditos a China son permanentes y las deudas interna y externa crecen imparables. La Contraloría, hasta la fecha, no ha practicado un “Examen Especial a los procesos de ingresos y gastos de los recursos petroleros”, por los altos precios del barril del petróleo. Al país ingresaron más de USD 200 000 millones durante la bonanza que tuvieron en 8 años (2007-2015). ¿En qué se gastaron? ¿Quiénes son y donde están los responsables de semejante dispendio?



La desilusión y el descontento crecen. ¿Hay esperanzas? Nuestro Ecuador es inmensamente rico en petróleo, minería, reservas de gas y su inmensa mayoría somos personas de bien. No es justo lo que nos está pasando, pero la única lucha que se pierde es la que se abandona y el Ecuador seguirá adelante para que nos devuelvan la paz, la dignidad, la libertad y los derechos y para seguir creyendo que tenemos un país libre, soberano y democrático.