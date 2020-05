Futuro incierto

LEA TAMBIÉN

Los días siguen pasando y todos seguimos con los mismos nervios. El efecto que ha generado el virus en nuestro planeta es catastrófico, se ha llevado vidas, ha destrozado la economía mundial, países que no son potencias son los que más están sufriendo. En nuestro caso varios estudios han informado que Ecuador es el país más afectado de América Latina en cuanto a economía. Muchos negocios han cerrado, y mucho más aun se ha elevado la tasa de desempleo.

Países como China y España con pequeños pasos están tratando de intentar volver a volver a la ¨normalidad¨, desde mi punto de vista pienso que después de todo esto lo que conocíamos por normalidad va a tener un concepto muy diferente. Nadie esperaba que algo así iba a paralizar todo el mundo por lo cual el virus nos tomó con la guardia totalmente abajo, pero esto es como la vida misma, si caemos hay que regresar con mucha más fuerza. Tanto como nuestros gobernantes deben tomar buenas decisiones y nosotros como sociedad debemos tener conciencia en cuanto a los actos que ayudarían a que el virus deje de tener la fuerza que tiene.



El 31 mayo Ecuador va a tratar de reactivar su economía y levantar la cuarentena, siendo optimista espero que esta decisión salga bien, que las empresas dejen de quebrar, que las personas dejen de perder sus empleos. Quizás no estamos preparados para esta decisión pero como o mencioné soy optimista, hay un dicho que dice ¨el que no arriesga, no gana¨ y aunque nos equivoquemos nos volveremos a levantar.Mauro