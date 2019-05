Fiestas taurinas

LEA TAMBIÉN

Qué mal empieza, Dr. Jorge Yunda Machado. El haber entregado un oficio a Rodas, que ya nada tiene que hacer, pidiendo la finalización del Contrato de Arrendamiento de la “Plaza Belmonte”, con la empresa “Ganadería Triana Cía. Ltda.” que se cumple el 05 de agosto de 2019, me parece ridículo y nada serio, porque es de su absoluta responsabilidad. No puede favorecer a unas minorías para acallar a otras. Democráticamente debe llamar a “Consulta Popular” para resolver este problema. Quito, por tradición, ha tenido la “Fiesta Taurina” más grande de América en diciembre, pero el Dr. Barrera, de ingrata recordación, de un estoconazo mató las Fiestas de Quito.

Le cuento que la inseguridad y el mal olor de los contenedores de basura continúan. En el Parque La Victoria del sector Don Bosco Norte, existen seis contenedores a su alrededor, que cuando no recogen la basura a tiempo, se vuelven irrespirables por el mal olor y para caminar hay que hacer a un lado la basura.



Así mismo es un pedido a voces la solución de los huecos que dejó Rodas, quien sólo tuvo ojos para el Metro. Los huecos en la América frente a la Universidad Central, los huecos en la calle Fray José Falconí que une La Prensa con La Plaza de Toros donde existe un carril para las bicicletas pese a que desde la “década robada” nunca he visto una sola bicicleta, el hundimiento en la Veintimilla frente a los Bomberos son ejemplos de que a nadie le importa y tal parece que no tenemos nuevo Alcalde.