El femicidio se expande

Desde el 2 de febrero de 1792, en el segundo número del periódico Primicias de la Cultura de Quito, las damas pedían a sus hombres que “no las dominaran y les sirvieran con amor para salir de la esclavitud”; pero no fueron escuchadas porque a lo largo del tiempo siguieron siendo víctimas de la incomprensión y las bajas pasiones de sus parejas, a tal extremo que ahora, de enero a septiembre, se estableció que cada 72 horas hay un femicidio en el Ecuador, según organizaciones sociales.

La ignorancia, la maldad, el alcohol, la droga, el machismo han llevado a abalear, acuchillar, quemar vivas, cortar las manos a inocentes mujeres que cometieron la equivocación de aceptar a hombres que no las valoraron ni las merecían; “mía o de nadie”, suelen alegar los femicidas cuando las damas no desean seguir aguantándoles; muchos están tras las rejas con penas de 25 años, pero algunos no escarmientan; van 65 femicidios en este año.



Ecuador y Francia van paralelos en el femicidio. La igualdad que proclamó la Revolución francesa (1789) no fue para las mujeres, pues las mandó al manicomio o a la guillotina por anhelar poner en vigencia los Derechos Humanos de las mujeres, no podían intervenir en política; desde enero a septiembre de este año, 101 mujeres han sido asesinadas por sus parejas y el gobierno francés ha tenido que fundar 1.000 refugios para proteger a las víctimas de la violencia doméstica.



Hombres y mujeres protestan en las calles de República Dominicana contra el femicidio. Se lucha en el mundo contra el femicidio y no queda más que seguirlo haciendo. La constancia de las agrupaciones de mujeres debe vencer a la brutalidad de los femicidas; “no deben sentirse vencidas ni aun vencidas, pensarse bravas y arremeter contra la violencia”, parodiando al poeta Almafuerte.