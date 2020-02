Eticosis en IESS

LEA TAMBIÉN

Francisco Huerta Montalvo, Médico, dice que diagnosticar Hepatitis (itis=inflamación), no es complicado. ¿Será posible que la Ministra de Salud, la Representante de la OPS salgan a decir que lo del ciudadano chino fue Hepatitis en pleno siglo XXI? Pero lo más preocupante no es eso, es la epidemia de “ESTICOSIS” (osis=degeneración), vocablo inventado por el Dr. Huerta, para señalar la degeneración de la Ética en el Ecuador, que está en todas partes.

El actual Presidente del Consejo Directivo del IESS utiliza la misma mentira del anterior: “Hay superávit en caja” para engañar al Presidente Moreno.



Eso y otras barbaridades le costó el pedido de destitución de la Contraloría, pero su “amigo” solo le aceptó la renuncia y luego lo premió con una Embajada a su mujer en Toronto.



No es ético que el CD no tenga Representante de los que ponen la plata, desde el 2015; no es ético que la Asamblea no reforme el ART. 28 de la Ley del IESS desde hace 4 años; no es ético que la Asamblea haya quitado el 40% del aporte del Estado para las pensiones en el 2015 y luego lo devuelvan en el 2018; no es ético que en el 2019 sólo se entregó el 28%, y la plata de los otros años ¿Cuándo?; no es ético que en el Presupuesto del Estado del 2020 no estén las partidas para el IESS; no es ético que el Estado no pague la deuda por Salud, ahora duplicado; no es ético la Resolución 501 que desfinancia más las pensiones; no es ético entregar un Seguro de Salud sin financiamiento; no es ético el despilfarro administrativo al subir de 10 mil (2007) a 38 mil empleados; no es ético que le 90% de los empleados del BIESS no cumplan con los requisitos para sus cargos.



¡Hay que hacer algo!, dice Pancho Huerta. En el caso del IESS, una “Comisión Interventora” con gente técnica es urgente, y un Post Grado sobre “Seguridad Social” organizado por el Dr. Fernando Sempértegui, Rector de la UCE, con mallas curriculares propuestas por 4 Facultades: Medicina, Administración, Economía y en especial por Psiquiatría, sería lo ideal.