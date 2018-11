Equilibrio económico, empleo

LEA TAMBIÉN

La economía ecuatoriana atraviesa una de las peores crisis, debido en gran parte al mal manejo de fondos del Gobierno que antecede al Presidente Moreno. Sin embargo, no todo es culpa del anterior gobierno, ya son dos años que el actual Presidente lleva en el poder y no ha logrado equilibrar la economía, ni generar políticas de empleo y peor aun garantías concretas para el incentivo de emprendimientos. Frente a este panorama en el país cada día son más y más las empresas que quiebran debido a la falta de empleo pues esto tiene un efecto directo en el consumo y por ende en la producción, pues si no existen consumidores ¿para quien se va generar un productivo final o brindar un servicio? Esta realidad esta afectando de manera directa a los negocios familiares específicamente a aquellos dedicados al comercio y a los servicios.

Es importante señalar, que el cierre de estos negocios tiene un efecto directo en el aumento del desempleo, en la tributación y sobretodo en la calidad de vida de las personas. Al parecer ninguna Cartera de Estado está al tanto de esta realidad o peor aún lo está pero le es indiferente.



Quisiera señalar además, que esta realidad de las pequeñas empresas se evidencia claramente en varias zonas de la capital, la más representativa en La Mariscal, donde varios negocios familiares han tenido que cerrar sus puertas o vender a precio de huevo sus establecimientos por esta falta de incentivos en la economía, además debido a la inseguridad que se vive en esta parte de la ciudad y a la falta de gestión no solo del Gobierno, sino del Municipio de Quito (específicamente Quito “turismo”) quienes expresan su falta de liderazgo con falta de control especialmente a aquellos establecimientos de tercera categoría a los cuales no se les exige ni permiso de funcionamiento o peor aún existe un control por parte de las autoridades.



En este contexto, el Gobierno central junto con el Municipal deberían trabajar en sinergia con el fin de generar incentivos para la economía y preocuparse de estos negocios familiares, pues detrás de ellos existen varias personas que se quedan en la incertidumbre y con cuantiosas deudas.