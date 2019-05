Penitenciarías

LEA TAMBIÉN

Generalmente los funcionarios, nunca consideran opiniones o sugerencias ciudadanas en temas de interés general, pero formulo opciones en el problema penitenciario, que se encuentra en emergencia por el hacinamiento y falta de personal para lo cual podría considerarse:

Aplicar rigurosamente la división de los PPL entre elementos de alta, mediana y baja peligrosidad, debiendo distinguir homicidas, reincidentes en delitos graves, reos de robos o hurtos de baja cuantía, infractores en delitos como estafa, peculado, etc. que no implican peligro a la vida de terceros, más aun casos menos lesivos como alimentos, contravenciones, etc. ya que por lo general los responsables de los centros, con la finalidad de extorsionar, incluyen a todos los PPLs junto a los más peligrosos, para que los familiares paguen para evitar esa intención criminal, que debe ser drásticamente sancionada no solo administrativa sino también penalmente.



Como no hay suficiente espacio, debe implementarse campamentos de trabajo agro industrial en zonas rurales, especialmente la región oriental, para los reos más peligrosos o reincidentes habituales, con lo que se descongestionarían los centros de las zonas urbanas. A los reos de baja peligrosidad, casos de alimentos, contravenciones, etc. deben ubicarse inmuebles cercanos a las zonas urbanas, para expropiar y acondicionar, evitando así la extorsión a sus familias, facilitando visitas y alimentación. Sería largo enumerar opciones, pero los gobiernos no recogen sugerencias que no sean de sus allegados.