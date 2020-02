El Ecuador patas arriba

LEA TAMBIÉN

Queridos lectores del Diario EL COMERCIO, los ladrones no quieren tener juicios, los sapos están por salir de la cárcel, el Gobierno va a pedir que les rebajen los aranceles a EE.UU. No piden que deporten a tanto pillo ecuatoriano que vive allá para que guarden prisión en Ecuador.

El Presidente condecora a una señora estadounidense de origen guayaquileño, representante en la Cámara Baja de ese país, por el solo mérito de ser del partido demócrata, contraria al presidente Donald Trump.



Todo parece estar “patas arriba”. Aquí el país en manos del hampa, sin tener quien nos defienda. El robo es permitido siempre que no pase de USD 600; los estudiantes roban exámenes y de premio se les deja dar otra vez el examen, todo “patas arriba”.



A las personas de generaciones anteriores se nos enseñó que robar un lápiz era falta merecedora de castigo, peor aún en cosas gravísimas como las que vemos a diario. Los policías enfrentados contra el hampa, si disparan para defenderse, el ladrón no es juzgado, el policía a va a la cárcel, con juicio. Y si se sigue con la lista de desaguisados, se llenarían las hojas de los periódicos.



El país está “patas arriba”. No hay ‘componte’, cada día que pasa vamos para atrás como el cangrejo. Ya vienen los benditos candidatos, siempre los mismos, no hay un verdadero líder en esta hermosa patria que nos regaló Dios y no sabemos o no queremos cuidarla.