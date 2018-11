Dueños de las vías

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Un paro de los transportistas de Imbabura y Carchi muestra lo poco que se piensa en el resto de millones de ecuatorianos y solo se ve por el bienestar particular. No es justo que un grupo de personas del gremio que fuesen, atente contra el derecho de movilización de miles de personas que hacemos el Ecuador. No tienen derecho a obstaculizar vías, debemos producir, es lo único que sacará al país de este marasmo económico y social.

Es absurdo solicitar prebendas en las leyes para el grupo. Esa ley afectará a todos los que tenemos un vehículo, no solo a ellos. Si hacen caso omiso de la ley actual es imprescindible endurecerla y un mayor control de los causantes de grandes tragedias, por incapacidad, ignorancia e inobservancia de la ley. Los foto radares no discriminan. Seamos coherentes hasta para protestar.