Descarte de mis creencias

Deshacerse de lo que uno cree fundamental en su vida, por delicadeza o ponerla en reposo para que otro lo haga en nuestro nombre, se llama inconsistencia. Si se la tiene bien dentro de uno, merece un pronunciamiento abierto respecto a ese tema.

Los miembros de la Corte Constitucional han dictaminado la legalidad del matrimonio entre personas del mismo sexo, basados en opiniones de organismos de derechos humanos, para que se permita hacerlo legalmente en el Ecuador. Si se consideró, que una opinión de un organismo internacional es vinculante y por lo tanto obligatorio para el estado ecuatoriano, aún si expresamente su Ley máxima no lo proclama, debió abstenerse hasta encontrar el mecanismo jurídico democrático como pudo ser una consulta popular para aceptar o no ese vínculo, dado la afectación a la base existencial de la familia que se forma en la relación de dos sexos diferentes y perfeccionados en el matrimonio entre un hombre y una mujer.



Me temo que en el futuro, no muy lejano, se ampliará esas facilidades, de tal manera que se vayan descartando mis creencias fundamentales mediante dictámenes como el que acaba de pronunciarse en la Corte Constitucional sin considerar mi opinión y la de otros.