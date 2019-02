Derechos de los inmigrantes

LEA TAMBIÉN

La presencia masiva principalmente de colombianos y venezolanos, se ha convertido en tema de conversación generalizada y, en algunos casos, de enorme discusión. Unos defienden su ingreso porque generalmente estarían mejor preparados y otros lo critican porque varios de ellos habrían cometido actos reñidos con la seguridad. Esto último ha llevado a las autoridades a establecer controles menos liberales para el ingreso al Ecuador, en el entendido de que varios ciudadanos venezolanos habrían sido puestos en libertad, a condición de que abandonen su país, como lo habría hecho algún momento Fidel Castro con los cubanos que hace tiempo fueron a Miami.

Los enfrentamientos con los venezolanos nacen después de los actos criminales cometidos y la reacción vandálica de grupos atemorizados obedece: primero, de que vuelvan a cometerlos; y, segundo, de que la Policía no actúe oportunamente, al no contar con el entrenamiento suficiente, militar y psicológico.



En mi opinión no habría xenofobia, ni racismo, sino solo miedo al extraño, por permitir el ingreso de todos, sin ningún control judicial, por lo que me parece improcedente que se sostenga que exigir información sobre los antecedentes de cada persona, sería inconstitucional y que eso lo sostenga la Defensoría del Pueblo, me parece muy patriótico, pero eso sí estaría contra la Carta Magna porque la función básica de dicha Dependencia es la “tutela de los derechos de los ecuatorianos”, conforme lo señala su Art. 215.