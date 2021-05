¡Defensa de la democracia!

César Molina Pérez

Mientras el mundo de la “Sociedad Civil” irrumpe, hasta en Naciones Unidas para la nominación del Secretario General, en Ecuador se pretende eliminarla; creo se debe corregirlas siguiendo el debido proceso.



En democracia, el pueblo: el ciudadano debe participar directamente en la solución, ordenamiento y control de las Funciones del poder.



En ochenta años, hemos vivido en el país el gobierno de las élites económicas para provecho de las mismas.

Rafael Correa, fue tan astuto que, su política económica no se distanció del neo liberalismo. Supo dividir entre empresarios buenos y malos; aplicó en todos los estratos económicos y sociales el “divide y reinarás”. Por eso encontramos algunos líderes políticos, sindicales, grupos étnicos, sacerdotes, educadores, periodistas, militares, profesionales, etc., obsecuentes a su servicio a cambio de jugosos puestos burocráticos.



Los políticos de profesión se preocuparon de servirse y no servir; cometieron atrocidades contra los ciudadanos, como la sucretización, el feriado bancario, la indexación de los aportes de los trabajadores al IESS dejándoles con jubilaciones de pobreza, la venta fraudulenta del petróleo, el alegre manejo de las aduanas y un largo etcétera.



Hoy debemos empoderarnos del: Ya basta!! y exigirle al señor Guillermo Lasso que aplique la Constitución del año 2008,(no se le ha dado un cheque en blanco). Designe a la gente más honrada tanto intelectualmente, como en el manejo económico y de experiencia en la administración pública.



No son las instituciones las que debe suprimir, sí reformarlas, como ciertas atribuciones del Cpccs, y hacerlas funcionar con eficiencia.