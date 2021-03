El debate presidencial

Todos los ecuatorianos estuvimos pendientes del Debate Presidencial. A este debate le faltó la expectativa, como las que nos hacían vivir: Diego Oquendo y Jorge Ortiz…¡deliciosas!

Los finalistas, son personas, honradas, dignas, inteligentes, con una diferencia.



El uno empieza la vida con toda la juventud por delante, estudioso, tiene sus bien logrados títulos, habla cuatro idiomas, es un profesional valioso y desenvuelto con toda la euforia que nos da la juventud. El otro es un caballero a carta cabal, inteligente, exitoso, hombre de negocios, todo bien manejado, con amplios conocimientos y el camino recorrido, la experiencia no se compra… se la adquiere, y los errores del ayer vivido, le sirven para no volver a cometerlos en el presente y estar advertidos para el futuro.



El Sr. Andrés Arauz haría una buena presidencia si lo lograría solo… y con un magnífico equipo de trabajo de gente honrada pero si “vuelve a practicar la democracia del Siglo XXI, si anda de payaso bailando y besando, si ofrece la inmortalidad del cangrejo, si empieza a burlarse con sonrisa sarcástica y nos interrumpe la paz de los sábados con el informe a la nación “no le irá bien, pagará muy caro su audacia. No puede arrimarse a un árbol caído no es aconsejable.



El señor Guillermo Lasso, si llega al poder, haría una magnífica presidencia, si se rodea de profesionales triple AAA con amplios conocimientos y una hoja de vida limpia, si empieza a solucionar los gravísimos problemas que arrastramos desde hace rato, ¡no es fácil! Pero si se comprometió es porque sabe lo que tiene que hacer y su seguridad le dará el camino correcto y terminará su período con paz y con ese sabor maravilloso que nos da el éxito logrado. Uno de los dos finalistas ganará, no sabemos cuál, “está escrito en el libro de la Vida hasta el 11 de abril del 2021 y nos gobernará por cuatro años.



Cuando les coloquen la banda presidencial, cubriendo su cuerpo, que dice “Mi Poder en la Constitución” y hagan el juramento … piensen en dos seres maravillosos y sagrados “La Madre y Dios”, y cumplan para que la patria no los demande.