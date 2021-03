La cuarentena y el dólar

El candidato presidencial Arauz, menciona que para proteger la dolarización “pondría los dólares en cuarentena”, con la aplicación de salvaguardias cambiarias. He aquí un análisis a la medida. La cuarentena es el aislamiento preventivo, que se somete durante un período de tiempo, (40 días, meses o años), por razones sanitarias a personas o animales. Aplicado al circulante, sería, el confinamiento de la moneda o el encierro del efectivo. Razonando sobre el efecto tendríamos que: El aislamiento de cualquier producto, como alimentos, medicinas, elaborados o de dinero, causa escasez, lo que obligaría a la población a protegerse, o sea a guardar sus pocos recursos, en éste caso el dinero. Si los escasos dólares disponibles son guardados, será para cumplir el orden de supervivencia, primero para comida, segundo para abrigo, luego para techo y si sobra, sería para otros. Lo que ocasionaría insuficiencia de dólares en el mercado, provocando falta de empleo, a eso se suma, la aplicación de salvaguardias cambiarias. En el gobierno de Rafael Correa, las salvaguardias cambiarias encarecieron los productos importados, a tal punto que los alimentos, vestuario y productos para la construcción, resultaron ser más caros que en los países desarrollados, con una diferencia, que nuestros sueldos no alcanzaban, ni para los productos de primera necesidad. Las experiencias vividas son el mejor ejemplo de lo que no se debe hacer o se debe hacer. Con el caso de las salvaguardias el encarecimiento de la vida subió a límites extremos, afectando más a la población más necesitada. Estamos todavía a tiempo para tomar las medidas más convenientes para todos los ciudadanos del país.