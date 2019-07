LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

¿A dónde vamos a parar, si nuestros honorables legisladores representantes, de los ecuatorianos que los elegimos, tienen represados en sus abultados archivos, proyectos de Ley en contra de la corrupción y otros a favor de los ecuatorianos?

¿A dónde vamos a parar, si pensamos que solamente el robo de los fondos públicos es corrupción, nos olvidamos que las decisiones políticas que se toman y van en contra del soberano pueblo ecuatoriano también son corrupción?



¿A dónde vamos a parar, si la Corte Constitucional en lugar de interpretar la Constitución y promover una reforma constitucional haciendo que intervenga el Congreso o el pueblo para cambiar el artículo 67 de nuestra Constitución, ordena en un abrir y cerrar de ojos el matrimonio igualitario burlándose de la norma constitucional en vigencia?



¿A dónde vamos a parar, si el respeto que ejerce el Ejecutivo a los otros poderes del Estado es mal interpretado y hacen lo que les da la gana burlándose de todos los ecuatorianos, especialmente los legisladores que tienen ya por mucho tiempo guardados en el baúl de los recuerdos proyectos de Ley enviados incluso por nuestro Presidente?



¿A dónde vamos a parar, si los legisladores supuestamente a favor del Gobierno se juntan con los legisladores del anterior gobierno para hacer mayoría y no sancionar a funcionarios que no han cumplido con sus responsabilidades yéndose en contra del sentir nacional?



¿A dónde vamos a parar, si por irresponsabilidad del Consejo Nacional Electoral califica a ciudadanos no idóneos para cargos públicos dejándose llevar únicamente por una declaración juramentada debidamente notariada y que ahora conforman el súper poder del Consejo de Participación Ciudadano y Control Social (Cpccs)?



¿Ecuatorianos a dónde vamos a parar?