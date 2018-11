LEA TAMBIÉN

No hay que desconocer la auto-crítica y la rectificación emprendidas por Moreno. En este período ha habido libertad de expresión y pluralismo. Sin embargo, es obvio que gobierna el mismo movimiento político. Por eso, no es correcto incentivar una purga en el Ejecutivo.

Hay que recordar que este país es ahora mejor que antes de la Constitución de Montecristi. Antes era el país de la inestabilidad política porque no se atendían los derechos sociales. Por ejemplo, ahora es más difícil que haya empleadas domésticas sin seguro social. Gracias a que el gobierno se rige por valores de equidad e inclusión, no ha aplicado una política que golpee a los pobres.



Es vergonzoso que después de Montecristi haya habido de nuevo corrupción y es lamentable que el anterior gobierno haya concentrado el poder. Estos dos son los motivos de la rectificación. No obstante, hay que pensar en el país y admitir que a éste le conviene que haya más escuelas, hospitales, centros de salud y universidades públicas, así como mejores carreteras.



Reconocer estos logros no hace a las personas “correístas”. Este término empieza a tener sentido después de mayo de 2017 como etiqueta de los que resumen su participación política en la defensa del caudillo. Los que trabajaron en el anterior gobierno, pero no aceptan ese caudillismo, no son “correístas”. Un punto clave de la auto-crítica ha sido la recuperación del valor de la alternancia en el ejercicio del poder.



No es justo culpar a una ideología de las desviaciones cometidas en la práctica. El socialismo del siglo XXI representó la esperanza de países que terminaron el siglo XX en forma catastrófica. Esas ideas no son responsables de que, por ejemplo, en Venezuela haya funcionarios aferrados al poder y mantenidos por la fuerza militar. Los venezolanos conocen esa realidad por su experiencia cotidiana.