La corona con virus

A tenor de las irrespetuosas, y siempre tergiversadas informaciones contra la Corona de España y como consecuencia al jefe del Estado, se puede afirmar, que otro virus pretende tambalear la Monarquía, sin que nadie -salvo alguna excepción, pues en España, no existen afortunadamente, partidos monárquicos- se preocupe de inmunizar a la Casa Real contra quienes a la par que el covid-19, también inocularon el corona-virus, en su rama monárquica.

Si el primero y más letal de los virus, se generó en la China comunista; el otro, lo generaron -igualmente comunistas- con la salvedad, de que este último, se elaboró en la Comisión del C.N.I (Centro Nacional de Inteligencia), donde Pedro Sánchez, aprovechando ladinamente, un decreto ley sobre ayudas para los afectados del covid-19, blindó a Pablo Iglesias, como miembro de la misma.

Casualmente; y a la vez que el virus chino asolaba España, el virus monárquico, se multiplicó entre los antimonárquicos, los republicanos, los antisistema, los bolivarianos, los populistas y los comunistas, más fundamentalistas.



Así las cosas, se intenta reabsorber; la pandemia y su pésima gestión, por un lado; y el desprestigio a la corona por otro; utilizando a ésta última, como señuelo, para desviar hacia el camino de la impunidad política y judicial, todos los actos susceptibles de ello. Y a diferencia de aquel momento histórico, (Desastre del Amnual) que Indalecio Prieto, se encargó de denunciar, investigar y judicializar hasta sus ultimas consecuencias (incluido al rey Alfonso XIII); hoy se irán “de rositas” intentando aprovechar la ocasión, para “equilibrar la balanza”. Y es, que quienes tienen como libro de cabeza “El Capital” (aunque no hayan pasado de la primera página); a Cuba como ejemplo; a la Revolución francesa como modelo, y a la América Latina, como campo experimental, conocen muy bien como pescar “en río revuelto”.



Lo hicieron en 1931, 1934 y 1936, hasta llevar al socialismo, de la mano de Largo Caballero, al exilio mas vergonzante; ya que dejaron en las cárceles españolas a “compañeros” como Julián Besteiro, y otros que no han podido, o no han querido: ni escapar, ni eludir sus responsabilidades.