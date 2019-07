Sobre las concesiones

LEA TAMBIÉN

Que buenas noticias que se estén dando pasos para finalmente concesionar algunas empresas públicas, y ojalá lleguen a buen termino y en el menor tiempo posible, para que el estado pueda dedicarse a lo que le corresponde, y dejar de jugar a administrador, con pésimos resultados, y así debe continuar, no solo con las que se mencionan en EL COMERCIO.

Lo que me hubiera gustado ver, es que entre las primeras esté Correos del Ecuador, cuyo servicio es realmente vergonzoso, sobre todo en el correo entrante, con cartas y envíos que demoran 4, 6, 8 meses en llegar, y muchas veces simplemente no llegan, como un par de pedidos de libros realizados por internet, que fueron despachados en abril y junio del 2018, y hasta la fecha no me llegan. Las suscripciones a revistas como Time que se publican semanalmente, y que hasta hace unos 6 - 7 años llegaban dentro de la misma semana de publicadas, ahora llegan 6 y hasta 8 meses después, por lo que ya no tiene sentido renovar la subscripción.



El correo saliente no es tan deficiente, porque se puede comprobar que una carta a Estados Unidos o a Europa, llega “solo” entre tres y cuatro semanas después.