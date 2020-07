Citas citables… 

LEA TAMBIÉN

Una fuente real para financiar el déficit fiscal es minimizar la evasión tributaria con estrategias y castigos severos.

La ley de extinción de dominio, prioridad. Los vivarachos denuncian para evadir responsabilidades y colapsar a la Fiscalía, es una bodega de imposible atención oportuna, su colapso es a corto plazo. La independencia es un cambio estructural urgente.



Las declaraciones patrimoniales solo sirven para ¨atrancar las puertas¨ a excepción de las quemadas o destruidas.



Es mejor tarde que nunca la llegada de la tecnología, los peajes y su automatización, un pedido dramático de hace treinta años. Sigue con dificultades, los procesos largos y peligrosos, pero al fin llegó.



El ecuatoriano siente vergüenza ante el mundo sobre los actos nefastos de la corrupción, por unanimidad exige la cárcel y que se confundan en las celdas comunes como cualquier delincuente.



La colocación de insignias, estigmas o señales visibles a los corruptos extremos es una necesidad, un clamor. Por lo que observamos parece ser un juego de niños para lo que nos espera. La Curia metropolitana ha demorado demasiado tiempo para reclamar el estado de descomposición social y moral del Ecuador, bueno, también es aceptable, peor sería el silencio cómplice. La Iglesia tiene un rol importante en la sociedad, ya no solo es el ritual diario, la iglesia es influyente y determinante en el comportamiento de los ecuatorianos. La impavidez, indiferencia, actitud y participación de los militares es criticable, no dicen “ni pío”, exigen seguros de bienes obsoletos, que no argumenten que son obedientes y no deliberantes, esto es solo una expresión medio tradicionalista y solapada. El Presidente, en oración para que se le acabe esta pesadilla. Aquí siguen convencidos que solo hay Ministro de Salud, Finanzas y Gobierno, el resto en cuarentena vitalicia. No existe política del uso y abuso del agua, sin agua es peor que la actual pandemia. El pueblo, el “de a pie”, dice, no hay juventud, nadie asume liderazgos ni de la Junta Parroquial. No se aceptan individuos, se aceptan tesis y proyectos. El Ecuador es de todos, la tercera edad no debería ser protagonista. Un pueblo sin alma es solamente una multitud.