Chuchaqui quiteño

¿Qué te han hecho Quito? Ya son 12 años desde que el correísmo llegó a Carondelet y marcó un antes y después para esta ciudad. Al país los verde-flex le quitaron mucho y a Quito hasta la identidad. ¿Qué paso con el Quito que siempre fue ejemplo de desarrollo, innovación y vanguardia?

Los quiteños propios, extraños, viejos y nuevos, no pueden con el chuchaqui, no despiertan; no se sienten orgullosos de esta ciudad sumergida en una crisis política, económica y social; que día a día se vuelve más palpable. Muy lejos quedaron los días de orgullo que emanaban los quiteños, hijos de esta tierra, de libertarios, de forajidos, de las revueltas sociales, culturales y políticas. Esa ciudad “Luz de América”, de ideales, oportunidades para aquellos que tienen la suerte de vivir entre sus montañas. De ciudadanos que no necesitaban ser llamados, sino que se auto convocaban. Parece que sin la plaza de toros los quiteños nos olvidamos como se gritaba viva Quito a todo pulmón, parece que desde Correa los quiteños nos hemos olvidado lo que significa salir a las calles, nos olvidamos lo que es tomar acción, nos olvidamos de exigir lo mejor para la ciudad. Parece que con tantos malos, por no decir inexistentes líderes, nos olvidamos lo que es tener alcalde. Seguimos con chuchaqui, no queremos levantarnos y nos hemos perdido, nos hemos olvidado lo que ser quiteño significa.