También me uno a los choferes

EL COMERCIO en su edición del 18 de Noviembre, incluye una “sabrosa” columna de Marco Arauz, por la que recomienda unirse a los pedidos del gremio de choferes, planteando una serie de pedidos “revolucionarios”; entre otros, los siguientes:

1.- Que los dueños de autos privados cerremos las vías del país para demandar la libre circulación “a cualquier velocidad” y sin controles y como somos más los dueños de autos privados, bastaría que cerremos las carreteras para obligar a unas “asustadas y politizadas autoridades” a dialogar.



2.- Que quiten los radares para no tomarnos “la molestia de dispararles”. Que no haya esas “odiosas revisiones técnicas”. Que no se cobren matrículas ni multas. Que los agentes “no fastidien” y que podamos agredirles “cada vez que sea necesario” y que perder los puntos en la licencia de conducir “no signifique absolutamente nada”.



3.- Que se declare que las carreras entre los buses en las calles de Quito, no son un problema ni aumentan la contaminación y son más bien un “atractivo turístico”.



4.- Que se decrete, para “tranquilidad de todos” que no importa para nada que la gente siga muriendo en accidentes de tránsito, porque al final “todos tenemos que morir”.