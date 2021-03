Desde el principio de la vida lo único seguro es la muerte; buscada cuando atravesamos momentos en extremo amargos o dolorosos, como el suicidio contraviniendo las normas o la eutanasia al amparo de normas legales.

Que los Centros de Rehabilitación Social están llenos de personas que infringieron la ley, unos por delitos leves, otros por delitos graves, es verdad.



Con alguna regularidad los titulares de los noticieros nos despertaban con la noticia que asesinaron a alguien en alguna cárcel, también es verdad; pero, que de repente los noticieros informen que hubo decenas de muertos en distintas cárceles, nos indica que definitivamente algo no anda bien. Y no son muertes derivadas de ejecución rápida, sino que fue causada por una acción macabra o espeluznante.



Los hechos fueron más allá de lo que vemos con frecuencia. Que a alguien le priven de su existencia sacándole el corazón, al puro estilo de los sacrificios aztecas, incluso antes de la llegada de España a lo que hoy llamamos América, pareciera que eso se acostumbraba hace mil años atrás, pero que en pleno siglo XXI, se hagan sacrificios humanos muy crueles, eso quiere decir que como humanos no hemos evolucionado.