¿Censura o aplauso?

Ya nada puede sorprender en este país. Que la Asamblea Nacional haya admitido a trámite el juicio político contra la Ministra de Gobierno, María Paula Romo y se prepare para hacer lo mismo con el Ministro de Economía, Richard Martínez, son hechos que repugnan a la sana conciencia nacional, más aún si se considera quiénes solicitan los juicios y qué argumentos presentan.

La Ministra de Gobierno actuó, en octubre pasado, en cumplimiento de su deber de preservar la paz, en medio de la vorágine, con la mesura propia de una funcionaria responsable. Prueba de ello es el bajo número de afectados por la necesaria represión.



La acción conjunta de la Policía y las Fuerzas Armadas impidió que se cumpla con la intención de alterar el sistema democrático. Es de esperarse que los instigadores y autores del levantamiento sean sancionados oportunamente y con el rigor de la ley.



En el caso del Ministro de Economía, encontramos a un funcionario que ha realizado una ardua y sacrificada labor desde el inicio de sus funciones. No tardó en iniciar la renegociación de la deuda pública externa con el FMI y las demás instituciones multilaterales, conociendo lo complejo del proceso y la cantidad y severidad de los compromisos que, como país, tenía que negociar.



Al mismo tiempo el país se ha debatido en una crisis económica y financiera sin precedentes, como herencia nefasta del desgobierno de Correa, a lo cual se han sumado la baja del precio internacional del crudo y todos los efectos de la pandemia. Esto explica los atrasos en los pagos de sueldos a funcionarios públicos, lo que indudablemente constituye una afectación catastrófica para quienes viven, como todo ingreso, de sus sueldos. Lamentablemente hay que reconocer, que, al no disponer de recursos líquidos, no quedaba otra alternativa.



Todos esto sacrificios y la inteligente e incesante actividad del Ministro y sus colaboradores han tenido un resultado exitoso. En pocos días llegaran al país cuatro mil millones de dólares para atender prioritariamente sueldos, atrasos a municipios y consejos provinciales y deudas con las instituciones de seguridad social.



Creo que la labor de estos ministros, lejos de la censura merece el aplauso y agradecimiento del país.