El Dr. Farith Simon, el 22 de octubre, relata un hecho sucedido en la Fiscalía, hecho de la vida real, pues la Fiscal le anticipa al perjudicado o denunciante que, si no se presenta a la audiencia y acusa al detenido este quedará libre.

Algo similar sucede con los señores policías una vez que acuden sitio del asalto, ante tanto ruego del delincuente, de su familia, de sus amigos, dejan libre al autor del delito. El pueblo actualmente ha perdido su credibilidad en las autoridades a todo nivel sean estas judiciales, funcionarios públicos, funcionarios municipales, funcionarios de prefectura e inclusive en las autoridades gubernamentales, por muchas razones, especialmente por la poca eficiencia y oportuna atención.



El Presidente de la República decretó que desde el 27 de agosto del presente año, no es necesario presentar la cédula de ciudadanía para ningún tramite, pero siguen exigiéndola, y otros como el pago de un servicio básico, pues en el SRI exigen una serie de documentos para atender. Y no es posible que para ingresar a un edificio publico o privado se presente la cédula de ciudadanía, al salir me olvido, regreso, no aparece y tengo que acudir al Registro Civil a solicitar una nueva cédula de ciudadanía. En definitiva no se pone en práctica el Decreto Presidencial. En el Ecuador se exige “papeles para todo”.



Los hechos ocurridos en Posorja la semana pasada, donde el pueblo se tomó la justicia por su propia mano, puede seguir imitándose. ¿Cuándo cambiará el Ecuador definitivamente para bien de todos?