LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Otra vez en el ojo del huracán el Cpccs, presidido, por un personaje polémico, y cuestionado, como es el padre dominico José Carlos Tuárez por la manera en que participó en el Concejo, mostrando su hoja de vida dudosa, razón por la cual, diferentes organizaciones sociales ecuménicas y políticas, han cuestionado tal designación. Ya en su calidad de Presidente, empezó a cuestionar al Consejo anterior, hablando de irregularidades y abusos de poder, y hasta de revertir las decisiones tomadas por el Dr. Trujillo.

¡Qué falacia y cinismo! Una comisión de la Asamblea Nacional lo llamó a rendir sus declaraciones, sobre la verdad de su designación, como consejero. En tono de burla y prepotencia, dijo que no tenía que decir nada a nadie, que fue designado por el pueblo, y con pasmosa tranquilidad se sentó y se volvió a levantar sin hacer ninguna declaración, ante el asombro y la incredulidad. No es posible que ante tanta evidencia mostrada a lo largo de este proceso no puedan conminarle a este cura que se ha burlado de todos hasta de su propia congregación. Deben tomar medidas drásticas todos los organismos competentes a fin de que este personaje no se salga con la suya.