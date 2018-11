Asilo o refugio

LEA TAMBIÉN

Se dice que, el Asilo es la protección que un país da a un extranjero perseguido por su país por motivos políticos, así mismo, se dice en uno de sus significados que, el Refugio es un lugar que puede servir a los delincuentes para liberarse de ser apresados.

Resulta, que el señor Julián Assange vive desde el 2012 hasta hace poco en nuestra embajada en Londres como extranjero bajo la protección del gobierno ecuatoriano que la concedió el Asilo Político. En muchas ocasiones no supo respetar los límites que esa condición exige, hasta la presente fecha no se ha comprobado que fue un perseguido político de su país, Australia. Al momento poco feliz de otorgarle la nacionalidad ecuatoriana sin mérito alguno perdió esa cualidad, y por lo tanto, se debió terminar ese tipo de protección y pedirle que abandone la sede. Se dice que Assange manifestó su deseo de declinar su status de asilado y esto es entendible porque se le ofreció la ciudadanía ecuatoriana. La movida de Assange que fracasó y el poco tino diplomático, por decirlo así, de parte de la anterior canciller ha llevado a una situación tan desagradable para el país que Assange para que se declare nula su nacionalización pretendió chantajear al Ecuador proponiendo ante la justicia ecuatoriana un juicio contra el Ecuador, en la persona del actual Canciller, José Valencia para que se le entregue facilidades extraordinarias de habitabilidad para su futura comodidad como asilado político que pretende lograr nuevamente. En justicia no fue aceptada por la instancia judicial nacional por considerarla improcedente. Es muy posible que el ‘hakeador’ haya cometido irregularidades consideradas delitos por otros países incluyendo Inglaterra y que éstos lo reclaman para enjuiciarlo. Assange debe abandonar la sede diplomática ecuatoriana y ponerse a disposición de la autoridad inglesa ante la cual puede defenderse, quizá con acompañamiento de algún organismo internacional que defienda losDD.HH.



Inglaterra ha manifestado su disposición de que Assange no sería entregado a ningún país que tenga leyes que permitan que el reo sea sentenciado a la muerte y esto es un gran paso que hay que aprovechar para de solucionar un bochorno diplomático creado por el correismo con fines políticos protervos, so pena de convertir a la sede diplomática en Londres, en un refugio.