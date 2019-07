Sobre un artículo de Enrique Ayala

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Leo con estupor la falsa mención que hace el Dr. Enrique Ayala Mora en su artículo “Jueces corruptos” publicado en EL COMERCIO, al afirmar que “habían Ministros en la Corte Suprema hasta funcionarios de base, que cumplían consignas de políticos pesados como Febres Cordero”. La obsesión del Dr. Ayala Mora y sus delirios de figuración lo llevan a culpar a uno de los gobernantes predecesores de entrometerse en la Función Judicial a pesar de la Independencia que le garantiza la Constitución. Pero lo penoso es que el autor de ésta calumniosa afirmación, sea un “afamado” historiador.

La descripción que hace el articulista del desprestigio de la Función Judicial y su “análisis” de lo ocurrido en la década que gobernó Rafael Correa, me lleva a recordar al país que fue precisamente el partido político que dirigió el Dr. Enrique Ayala Mora el que inscribió - con entusiasmo digno de mejor causa- como candidato a la Presidencia de la República, al Sr. Rafael Correa Delgado. El Dr. Ayala Mora aprovecha que el pueblo ecuatoriano es proverbialmente desmemoriado para hacer afirmaciones antojadizas, pero ahora se pasó de la raya, acusando sin motivo ni razón al ex Presidente León Febres Cordero de meter la mano en la justicia cuando el país entero sabe que, él fue más bien víctima de la justicia naranja que lo pretendió encausar por un supuesto delito que jamás cometió, y que esa misma justicia naranja reconoció su inocencia, después de escarbarle su vida entera.



Coincido como la inmensa mayoría de ecuatorianos que la Función Judicial está en terapia intensiva. Como abogado conozco de cerca las mañoserías y corruptelas que parecen haberse institucionalizado. Pero el Ex Presidente Febres Cordero nada tiene que ver con eso. Y resulta trasnochado, sobre todo falaz, que después de haber dejado el poder hace 31 años y fallecido hace más de 10, se siga usando la muletilla de acusarlo de consignas que jamás emprendió.



El Dr. Ayala y los grupos izquierdistas que hostigaron al Ejecutivo durante el periodo presidencial de mi abuelo, no tuvieron la entereza de enjuiciarlo políticamente luego de que él dejó el poder. Se recogieron firmas de los legisladores que entraron en funciones en 1988 pero jamás se atrevieron a enjuiciarlo políticamente porque no había motivos legales que lo justifiquen.

Esa es la verdad histórica que nosotros los herederos de León Febres Cordero tenemos la obligación de refregar a todo malintencionado que quiera desprestigiarlo. La historia, rectamente narrada, lo absolvió. No puede ser que ahora el Dr. Ayala Mora, pretenda seguir torciendo la historia valiéndose de la corruptela judicial y que emprendió quien fue su pupilo cuando decidió “meterle la mano a la justicia”.